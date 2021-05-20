نفى الناشط السياسي والحقوقي مصطفى بوشاشي، اليوم الخميس، الأخبار التي تناقلتها بعض القنوات التلفزيونية الخاصة حول تقديمه طلبا لدى وزارة الداخلية للحصول على رخصة من أجل تنظيم مسيرة غدا الجمعة.

وخلال فيديو نشره على صفحته الرسمية في "الفايسبوك" تأسف بوشاشي لقيام هذه القنوات بنشر معلومات دون مراجعة الشخص المعني، مضيفا أن هذه الأخبار "الكاذبة" تضر بمصداقية وسائل الإعلام في البلاد.

وكانت وزارة الداخلية قد نفت في وقت سابق اليوم تلقيها أي طلب للحصول على رخصة تنظيم مسيرة.