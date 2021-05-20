راسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ناديي شباب بلوزداد والترجي التونسي ليؤكد عدم معاقبة اللاعب أمير سعيود الذي سيكون حاضرا في مباراة العودة من دور الربع نهائي لرابطة أبطال إفريقيا المقررة هذا السبت بتونس، وفق ما نقلت الصفحة الرسمية للنادي العاصمي عل "الفايسبوك".

وكان "الكاف" قد تلقى شكوى من نادي الترجي التونسي ضد اللعب أمير سعيود بداعي قيامه بلقطة غير رياضية بعد تسجيله الهدف الثاني في مباراة الذهاب.

وأضاف منشور الصفحة البلوزدادية أن لجنة الانضباط التابعة لـ"الكاف" أنصفت الشباب واللاعب سعيود بعد أن درست الملف الذي قدمته إدارة الشباب التي دافعت عن اللاعب وأظهرت انه لا يوجد أي شيء غير رياضي قام به اللاعب في اللقطة المذكورة.