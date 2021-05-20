أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم، أن قطارات خطوط ضاحية الجزائر العاصمة والخطوط ما بين المدن (الخطوط الجهوية) والخطوط الطويلة سيتم توقيفها استثنائيا يوم غد الجمعة 21 ماي 2021.

وبررت الشركة هذا القرار من أجل "السماح لفرق الصيانة التابعة للشركة لمعالجة الأعطال المسجلة خلال هذا الأسبوع على مستوى مركز تحويل القطارات بمحطة آغا بالجزائر العاصمة، وكذا تسريع عملية ترميم وإصلاح الخطوط الكهربائية والعربات التي تعرضت لأضرار بليغة خلال الأيام الماضية، بسبب أعمال التخريب، وأثّـرت بشكل محسوس على توفّر إمكانيات النقل وضمان السير العادي للرحلات خلال أيام الأسبوع".

وأكدت الشركة أن حركة القطارات ستستأنف بشكل عادي بداية من يوم السبت 22 ماي 2021.