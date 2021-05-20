يرتقب أن يخوض المنتخب الجزائري لكرة القدم للاعبين المحليين مباراته الودية المقررة بتاريخ 16 جوان بالملعب الجديد بوهران، في انتظار تعيين المنافس، في إطار الاستعدادات لكأس العرب للأمم المقررة بقطر نهاية السنة الجارية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر وصفته بـ"العليم".

وفي هذا الصدد، سيتوجه وفد عن الاتحادية الجزائرية (الفاف)، بقيادة الناخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، لمعاينة الملعب الجديد لوهران يوم الثلاثاء 25 ماي الجاري، يضيف نفس المصدر.

وخلال هذه الزيارة، سيتم الفصل في إمكانية الاستقبال بهذا الملعب من عدمه، والذي يتسع لأكثر من 40 ـلف مقعد، وبأرضية هجينة تم استلامها في ديسمبر الفارط.

وفي حال إجراؤها بوهران، ستكون هذه المقابلة الأولى على هذا الملعب الجديد الذي سيحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط، علما أن المنتخب الأولى بقيادة جمال بلماضي برمج مواجهتين وديتين خلال شهر جوان بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

أما في حال عدم إجراء اللقاء بوهران، سينتقل المنتخب المحلي إلى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة أو ملعب 5 جويلية بالعاصمة.

وستكون هذه المواجهة كختام للتربص المقبل للعناصر المحلية تحت إشراف الناخب مجيد بوقرة، والمقرر من 13 إلى 17 جوان القادم.

وسيعرف هذا التربص حضور عدد من اللاعبين الذين ينشطون في بطولة الرابطة الأولى الذين كانوا محل متابعة من طرف القائد السابق "للخضر" الذي تابع عدة مباريات من البطولة قصد اختيار نواة الفريق.