كشف النائب المساعد لدى مجلس قضاء أدرار بولقصيبات محمود عن توقيف تسعة أشخاص في قضية الاعتداء الوحشي على أستاذات برج باجي مختار حتى الآن.

واضاف النائب العام أن أربعة مشتبه بهم اعترفوا بالمشاركة في الجريمة، كما تم استرجاع هواتف وبعض أغراض الضحايا.

وكشف نفس المتحدث أن عدد الأستاذات اللواتي تعرضن للضرب بلغ تسعة، أربعة منهن أصبن بجروح متفاوتة الخطورة، كما تعرضت واحدة منهن إلى اعتداء جنسي.

وأكد النائب العام أن التحقيق لا يزال مستمرا وأنه بمجرد وقوع الحادثة تم تكليف وكيل الجمهورية بمحكمة ​برج باجي مختار لمباشرة التحقيق والتحري في الموضوع.