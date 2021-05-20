ووري الثرى اليوم الخميس بعد صلاة الظهر بمقبرة "سيدي السنوسي" (تلمسان) جثمان الحارس الدولي السابق سمير حجاوي الذي وافته المنية مساء الأحد بباريس (فرنسا) إثر مرض عضال.

وجرت مراسيم التأبين على مستوى الملعب المتعدد الرياضات " العقيد لطفي " حيث بدأ الفقيد مسيرته كحارس مرمى وذلك بحضور جمع كبير من أفراد عائلته و أصدقاءه ورفقائه القدماء والسلطات المحلية والمواطنين.

وقد ولد المرحوم سمير حجاوي في 16 فبراير 1979 بتلمسان ويضم ثلاث مشاركات مع المنتخب الوطني لكرة القدم خلال سنة 2007. كما توج بطل الجزائر في 2007 و2009 مع وفاق سطيف وبكأس الجزائر في 1998 و2002 مع وداد تلمسان وفي 2005 مع جمعية الشلف.

وكان الفقيد قد ناشد الهيئات العليا للرياضة الوطنية في شهر ديسمبر الماضي من أجل نقله إلى الخارج للعلاج من المرض وقد تم تلبية رغبته حيث نقل بسرعة إلى العاصمة الفرنسية.

وقد وصل جثمان الفقيد الذي طلب إجلاءه أمس الأربعاء إلى المطار الدولي "هواري بومدين " بالجزائر العاصمة على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.