أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، قيام الحكومة الصهيونية بتبليغ الوسيط المصري، بشكل رسمي، عزمها إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة.

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية، اليوم، عن مصادر خاصة، معلومات أشارت فيها إلى أن "حكومة نتنياهو أبلغت الوسيط المصري رسميا عزمها وقف العملية العسكرية في غزة".

وبدورها، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، سيقدم أمام مجلس الوزراء السياسي الأمني المصغر "الكابينيت" اقتراحا من جانب واحد لوقف إطلاق النار على غزة.

وأكدت الصحيفة بأن الكابينت سيعقد اجتماعا مهما، اليوم، الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، لمناقشة نتائج الحرب على غزة، والتي تدخل يومها الـ12، اليوم.

ويشن الكيان الغاصب، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن استشهاد أكثر من 259 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المقاومة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات المحتلة؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 12 أشخاص والعديد من الإصابات.