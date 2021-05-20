علّق رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، على صواريخ المقاومة الفلسطينية نحو الأراضي المحتلة، بالقول إن "أولئك الذين يعيشون تحت القهر، أولئك الذين تنتهك حقوقهم، فإن من حقهم الدفاع عن أنفسهم".

وأوضح رامافوزا، في مقابلة أجرتها "فرانس 24"، أن "الدفاع عن أنفسهم يعني أنهم (الفلسطينيين) سيقومون بأعمال هجومية".

وشبه الزعيم الإفريقي المشهد بعلبة الكبريت، محملا الاحتلال الصهيوني مسؤولية وضع الفلسطينيين تحت القهر والضغوط.

وقال: "كنا نحن في نفس الوضع عندما كنا نقاتل ضد الأبارتايد. عندما لجأ المؤتمر الوطني الإفريقي إلى حمل السلاح لقتال الأبارتايد، قلنا إن ذلك كان مبررا لأنك تقاتل ضد سلطة كانت تستخدم القانون وتستخدم الرعب المطلق ضد الناس الذين كانوا يناضلون في سبيل حقوقهم".

وأضاف: "هذا بالنسبة لنا شبيه جدا بمعاناتنا نحن تحت نظام الأبارتايد. وعندما نرى تلك الصور لا نملك إلا الانحياز إلى الفلسطينيين".