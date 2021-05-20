سجلت الجزائر 260 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق آخر حصيلة كشفت عنها وزارة الصحة، اليوم الخميس.

ويعرف منحى عدد الإصابات الجديدة ارتفاعا محسوسا في الأربعة أيام الماضية، كما تعتبر هذه الحصيلة الأعلى منذ حوالي 15 يوما (273 إصابة في 5 ماي الماضي).

وكشف نفس المصدر عن إحصاء 156 حالة شفاء و6 وفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، فيما يتواجد 22 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 126.156حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 87.902 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.401 حالة.

وأضاف البيان أن 19 ولاية لم تسجل بها خلال الـ24 ساعة الماضية أي حالة جديدة و22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 7 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.