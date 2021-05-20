تمكنت مصالح شرطة الشراقة بالجزائر العاصمة "في ظرف قياسي" من توقيف المشتبه في تورطهم في سرقة دراجة نارية بدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة مع استرجاع الدراجة النارية, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "على اثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يظهر شخصا يشتكي تعرضه لسرقة دراجته النارية، من داخل مسكنه الكائن بدالي ابراهيم بالعاصمة، يوم الأحد 16 مايو 2021 في حدود الساعة الرابعة صباحا من قبل شخصين مشتبه فيهما، باشرت مصالح شرطة الشراقة، ممثلة في الأمن الحضري السادس التحقيق في القضية، الذي تمكن في ظرف قياسي من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم مع استرجاع الدراجة النارية".