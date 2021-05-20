من المنتظر أن يصل وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، صباح غدٍ الجمعة، للشروع في جولة تفقدية في البلاد، التي تستعد لاستضافة كأس الأمم الإفريقية مطلع العام المقبل. حسب الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي للعبة.

وتبدأ الجولة التفقدية يوم السبت المقبل في ياوندي، حيث يضم الوفد خبراء من مختلف المجالات، بما في ذلك المسابقات والفعاليات والتسويق والبث التلفزيوني والإعلام والضيافة والأمن والعديد من الأقسام الأخرى.

وستقوم البعثة بتقييم حالة الاستعداد في البلاد وكذلك مناقشة المتخصصين من اللجنة المنظمة المحلية، حول الدعم الفني المطلوب، وذلك بدعم من خبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

ويرغب مسؤولو الكاف، أن تكون نسخة 2022 من كأس الأمم الإفريقية، واحدة من أفضل البطولات على الإطلاق، من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع اللجنة المحلية المنظمة بالكاميرون والاتحاد الكاميروني، ومضاعفة الجهود والاستعداد بدقة للعرس الإفريقي.