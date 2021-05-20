كشف اليوم الخميس، مدرب المنتخب الفرنسي للآمال لكرة القدم عن قائمة 23 لاعبا معنيين بخوض المرحلة النهائية من بطولة أمم أوروبا 2021 للفئة ذاتها والمقررة إجراؤها مناصفة بين المجر وسلوفينيا بداية من 31 ماي الجاري إلى غاية 6 جوان القادم.

وحسب الصفحة الرسمية لمنتخب " الديكة" على الفايسبوك فإن المدرب " سيلفان ريبول " وجه الدعوة لنجم نادي نيس، الفرانكو جزائري أمين غويري، الذي كثر عنه الحديث مؤخرا حول إمكانية تمثيل المنتخب الوطني مستقبلا.

وكان غويري الذي يلعب برفقة الدوليين الجزائريين يوسف عطال وهشام بوداوي قد أكد في وقت سابق بأنه لم يفصل في خيار اللعب للجزائر أو فرنسا ولم يخف أو ينكر تلقيه اتصالا من الناخب الوطني جمال بلماضي.