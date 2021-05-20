قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن تشكيلته السياسية إذا تحصلت على الأغلبية ستجعل من ولاية ورڤلة مدينة متطورة ومتقدمة بمستشفياتها ومطاراتها والطرق السريعة والسكك الحديدية.

وأضاف مقري خلال افتتاح حملة حزبه الانتخابية من ولاية ورڤلة، أن "للولاية موقع استراتيجي هام بإمكانها أن تكون نقطة تمركز بين مطارات العالم لأنها تتوسط الجزائر من المفروض أن يكون في ورڤلة مطارا كمطارات دبي أو الدوحة".

وتابع إن التصويت على مترشحي "حمس" وحصولها على الأغلبية البرلمانية سينعكس إيجابا على ملف التشغيل في عاصمة النفط والتكفل بإيصال خطوط السكة الحديدية لمدينة ورڤلة.