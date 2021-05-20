أبدى لاعب مولودية الجزائر عبد الرحمان حشود تفاؤله بخصوص قدرة فريقه على العودة بتأشيرة نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا وذلك عند مواجهته للوداد البيضاوي المغربي بعد غد السبت.

وقال حشود في تصريحات لموقع "مولودية فان": "صحيح، بالنسبة لي ولكل اللاعبين وحتى الطاقم الفني هي مباراة الموسم لأنه لم يعد يفصلنا كثيرا عن النهائي، إن شاء الله بتظافر جهود الجميع نحقق نتيجة إيجابية تسمح لنا بالتأهل إلى الدور القادم".

مضيفا:" بعد الإصابة، أنا جاهز لخوض المباراة، لست أنا فقط وإنما 25 لاعبا كلهم جاهزون، صراحة لدي ثقة كبيرة في رفاقي والطاقم الفني للعودة بالتأهل من المغرب".