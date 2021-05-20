تتواصل في تيبازة منذ أمس الأربعاء عمليات البحث عن البحارة الأربعة المفقودين بعرض البحر منذ منتصف يوم الثلاثاء الماضي بعد خروجهم على متن قارب لصيد سمك أبو سيف انطلاقا من ميناء بوهارون.

وسجل اليوم التحاق حوامة إنقاذ تابعة للقوات البحرية الجزائرية لدعم البواخر التي تجندت منذ مساء أمس الأربعاء للبحث عن البحارة الأربعة الذين أعلن عن فقدانهم مساء أمس بعد طول انتظار من عائلاتهم، حيث كانت قوات حراس السواحل قد باشرت هي الأخرى عملية البحث بعد تلقيها بلاغا بهذا الخصوص.

من جهتهم أطلق مواطنون وبحارة ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ببوهارون نداء إلى كل السفن عبر الشريط الساحلي لولاية تيبازة للشروع في البحث عن البحارة المفقودين أبناء بلدية بوهارون بعد خروجهم لصيد سمك أبو سيف بأعالي البحار انطلاقا من ميناء بوهارون.

وأفادت شهادات المواطنين ببوهارون من بينهم أقارب للمفقودين، أن ثلاثة من بين البحارة الأربعة تربطهم علاقة قرابة، كانوا قبل خروجهم لصيد سمك أبو سيف قد واجهوا مشكل عدم صلاحية بطارية محرك القارب قبل أن يتم تجاوز ذلك بمساعدة بعض البحارة بالميناء، لينطلقوا منتصف نهار الثلاثاء في رحلة الصيد، قبل أن يفقد الاتصال بهم، ومع حلول عصر الأربعاء تم إطلاق نداءات لشن رحلة بحث عنهم.

هذا، وتعيش بلدية بوهارون وعائلات البحارة الأربعة حالة استنفار، في انتظار أي أخبار عن المفقودين مع حلول اليوم الثالث عن انقطاع أخبارهم.