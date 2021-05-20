أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، عن تعديل توقيت سير القطارات على خط واد عيسي – الجزائر العاصمة (ذهابا وإيابا) وذلك بداية من يوم الأحد 23 ماي 2021.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن البرنامج سيكون كالتالي:

الانطلاق مباشرة من واد عيسي نحو الجزائر العاصمة سيكون على الساعة الخامسة وخمسا وأربعين دقيقة، أما الوصول فسيكون على الساعة السابعة والنصف.

الانطلاق مباشرة من واد عيسي نحو الجزائر العاصمة على الساعة السادسة وأربعين دقيقة أما الوصول فسيكون على الساعة الثامنة وعشرين دقيقة.

الانطلاق مباشرة من الجزائر العاصمة نحو واد عيسى على الساعة الرابعة بعد الظهر وثمانية عشر دقيقة، الوصول على الساعة السادسة مساء وثلاث دقائق.

الانطلاق مباشرة من الجزائر العاصمة نحو واد عيسي على الساعة الخامسة مساء والنصف، الوصول على الساعة السابعة مساء والربع.

وأكدت الشركة أن هذه الرحلات تضمن التوقف عند المحطات المعتادة، وأن باقي الرحلات ستبقى وفق البرنامج المعتاد.