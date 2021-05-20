أعدت لجنة الدراسة للمديرية الفنية الوطنية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، قائمة من 335 مرشحًا تم اختيارهم للمشاركة في مسابقة للدخول في التربص التكويني الفيدرالي لفائدة المحضرين البدنيين في كرة القدم، المقرر إجراؤه بالبليدة من 26 إلى 28 ماي 2021.

وحسب الصفحة الرسمية للفاف عبر الفايسبوك فإنه سيتم استقبال المترشحين يومياً بحسب المجموعات بداية من الساعة 9:00 صباحاً، حيث سيقام الامتحان النظري والتطبيقي على أساس توزيع المترشحين على ثلاث مجموعات.