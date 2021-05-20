قال رئيس حركة الإصلاح، فيلالي غويني، اليوم الخميس، أن المرحلة الانتقالية انتهت بتنظيم الانتخابات.

وذكر غويني خلال تنشيطه في افتتاحه للحملة الانتخابية للحزب من ولاية عين الدفلى، أن دعاة هذه المرحلة من قبل بعض الأطراف لهم أهداف خفية وهو تشتيت أفكار المجتمع.

وأشار المتحدث، إلى أن الشرعية الدستورية تستمد على ما يقتضيه الدستور وقوانين الجمهورية وليس ما يفرضه بعض الناس. وأضاف رئيس حركة الإصلاح، أن الديمقراطية تكون عن طريق الصندوق.