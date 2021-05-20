عرّج مدرب الترجي التونسي معين الشعباني " عقب مباراة فريقه أمام نادي نجم المتلوي بالبطولة المحلية، عن المواجهة القادمة لفريقه ضد شباب بلوزداد لحساب إياب الدور ربع نهائي ربطة أبطال إفريقيا.

وقال التقني التونسي في تصريحات نقلها اليوم الخميس موقع "كورة": "خلال المباراة كل التركيز منصبا على اللقاء القادم ضد شباب بلوزداد، الفرحة كبيرة عندما نعوّض خسارتنا في لقاء الذهاب أمام الشباب ونتأهل لنصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا".

وأردف الشعباني: "ندرك جيدا أن المهمة أمام شباب بلوزداد ستكون صعبة، لكنها ليست مستحيلة، لأننا فريق كبير المهم أن نستعد جيدا لهذا اللقاء، ونكون جاهزين على جميع المستويات".

أما المدرب المساعد للترجي مجدي تراوي الذي قاد الفريق في لقاء ختام الدوري، علق على لقاء بعد يوم غد السبت: "حرصنا أمام النجم المتلوي على الوقوف على مدى استعداد بعض اللاعبين وخرجنا باستنتاجات عدة".

وختم: "اليوم نطوي صفحة الدوري ونوجه كل تركيزنا لمباراة شباب بلوزداد، وبحول الله سنبذل كل ما لدينا لمواصلة المشوار في دوري أبطال إفريقيا".