تعتبر عجلات المركبة من أهم مكوناتها الحساسة والتي ينبغي الاعتناء بها والتأكد من صلاحيتها. فهي مسؤولة بشكل مباشر عن السلامة، الرفاهية وكذا خصائص المركبة من حيث قوى الدفع والكبح.

ونشرت صفحة طريقي عبر صفحتها الرسمية في الفاسبوك مجموعة من النصائح والخطوات للحفاظ على سلامة العجلات وكخطوة أولى

يجب اختيار الإطار المناسب، الذي تدخل فيه عدة عوامل كمقاومة الحرارة، السرعة القصوى التي يتحملها الإطار، الحمولة القصوى، مؤشر تآكل مداس الإطار، معامل الاحتكاك وتاريخ الإنتاج.

الإطار القانوني لمراقبة العجلات: وطبقا لنص المادة 13 (فقرة ب) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 أفريل 2001 المتعلق بمواصفات الإطارات المطاطية لعجلات العربات ومقطوراتها وكيفيات وضعها للاستهلاك: " يجب أن تبدي الإطارات المطاطية خلال طول مدة استعمالها، داخل الحزات الرئيسية لشريط السير، عمقا يساوي على الأقل 1.6 ميليمتر".

في هذا الإطار، يعتبر السير بمركبات أو مقطوراتها بأطر غير صالحة كأن تكون: -أطرها ملساء وخطوطها غير واضحة للعيان، -أو تظهر عليها أنسجة سواء على مساحتها أو في عمق نقوشها، -أو تحمل آثار تمزق عميق في جوانبها ويعاقب القانون على ذلك بموجب المادة 109 فقرة 1، 2، 3 من المرسوم التنفيذي 04-381، بالاحتفاظ الفوري لرخصة السياقة مع وقف القدرة على السياقة بعد أجل مدته 48 سا بالإضافة إلى غرامة جزافية مقدرة بحدّها الأدنى 4000دج مع توقيف المركبة.

وقدم خبراء في صفحة طريقي نصائح للحفاظ على سلامة العجلات وذلك باتباع الخطوات التالية

-السهر على حسن اختيار العجلة، مع اتباع الارشادات الخاصة بضغط الإطار تبعاً للضغط الموصي به من الشركة الصانعة للسيارة، الالتزام بالحدود المسموح بها للسرعة.

-تجنب اصطدام الإطار بالأجسام الصلبة كالأرصفة والحجارة.

-تجنب الوقوف المفاجئ أو السرعة المفاجئة (التفحيط) -عدم تخزين الإطار في أماكن رطبة أو شديدة الحرارة وأن يكون بالطرق الصحيحة.

تجنب زيادة الحمولة عن الحد الموصي به.