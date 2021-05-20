أعلن اليوم الخميس، نادي شالكه الألماني تخليه عن 10 لاعبين تحسبا لإعادة بناء الفريق الذي سقط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية.

وحسب البيان الذي أصدره الفريق عبر صفحته الرسمية على " تويتر" فإن عقود بعض اللاعبين انتهت فيما لم يتم تجديد البعض الآخر من بينهم نبيل بن طالب.

نفس المصدر أكد أن مدرب اللياقة" كويرين لوبيرت" وأخصائي التغذية "ويبك-ماريا شيلسمان"، والطبيب دينيس شميتز، سيتركون النادي بمحض إرادتهم، خاصة أن شالكه يتواجد في المركز الأخير بالدوري الألماني الذي يختتم بعد غد السبت.