أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن ڤرينة، اليوم الخميس، إن مشاكل الجزائر أكبر من أن يحلها حزب أو فصيل سياسي، وإنما تُحل بمشاركة جميع أبنائها.

وقال بن ڤرينة في أول خرجة له في الحملة الانتخابية من ولاية بسكرة، على أن تشكيلته السياسية هي حاضنة للشعب وأمل للمواطن لتحقيق أهدافه وآماله وتطلعاته.

ودعا رئيس البناء إلى ضرورة التنافس الشريف بين مختلف التشكيلات السياسية من أجل خدمة المواطن والتنافس على حكومة رشيدة وبرلمان حقيقي مشرع في إطار بناء الجزائر الجديدة.