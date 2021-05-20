تحدث الدولي الجزائري بغداد بونجاح، لاعب نادي السد عن العديد من النقاط الهامة التي تخص محطاته الاحترافية ومشواره مع " الخضر" في تصريحات خص بها برنامج " ﭬاو تالك" الذي يبث عبر موقع " وين وين" القطري.

لم أغادر السّد لهذا السبب.. وهذا النادي طلب خدماتي

بونجاح قال عن عدم احترافه في أوروبا:" السبب هو أنني لما انضممت لفريق السّد قادما من النجم الساحلي التونسي وقعت على عقدا لمدة 5 سنوات، أنا هنا مرتاح من جميع النواحي رفقة عائلتي". مضيفا:" وصلتني عروض من أوروبا مؤخرا، لكن السّد تمسك بخدماتي بالرغم من قدرته على الاستفادة ماديا من تحويلي، أطمح للعب في الدوري الإنجليزي، كنت قريب من الانضمام من نادي برايتون لكن فريقي أرادني ضمن صفوفه."

وختم كلامه بخصوص وجهته المستقبلية:" أي لاعب لديه طموح ونية في الرحيل والتغيير للأفضل لكن في الخليج لن ألعب سوى لنادي السد لأنه فريق ينافس على الألقاب كل موسم، فلماذا أغيره".

مواجهة مصر صعبة والكرة الآن في مرمى المدرب

ابن مدينة وهران تحدث عن منافسة كأس العرب والقرعة التي أوقعت الخضر بجانب المنتخب المصري، وأكد:" مجموعة صعبة، سيكون داربي عربي والكل سيستمتع، هذه منافسة جيدة قبل بطولة كأس العالم، الكرة الآن في يد المدرب من أجل خلق الانسجام والتأقلم بين اللاعبين من خلال برمجة مباريات ودية حتى نكون جاهزين لهذه البطولة"

بونجاح: تمنيت الانضمام للمنتخب الوطني قبل 10 سنوات

عن انضمامه المتأخر للمنتخب الوطني علق بغداد:" كنت أتمنى أن ألعب مع الخضر منذ 10 سنوات، المدرب بلماضي منحني فرصة لم أحظ بها رفقة المدربين الذين سبقوه، كل مدرب وفلسفته ربما كان من يرى أن طريقة لعبي لا تتماشى وفلسفته في المنتخب، هذا شيء عادي بالنسبة لي".

اللاعب الأسبق للنجم الساحلي التونسي واصل كلامه عن أبطال إفريقيا:" أكيد نحن نبحث عن تكرار سيناريو 2019 خلال " كان " الكاميرون المقبل، بلماضي يجعلنا دائما نفكر في الفوز بنفس الطموح والعزيمة".

بونجاح: أخشى مواجهة هذا المنتخب

وفي رده عن سؤال حول المنتخب الذي يريد مواجهته في الكان والمنتخب الذي يخشاه أردف:" كل المنتخبات قوية، أتمنى مواجهة المغرب في لقاء رسمي لأن لديهم لاعبين ممتازين والمباراة ستكون شيقة، في نفس الوقت أخشى مباراة ضد السنغال لأنه فريق قوي، تغلبنا عليه بصعوبة في نهائيات أمم إفريقيا الماضية".

بلماضي طلب منا التركيز على المنتخب وفقط بغداد

بونجاح عاد قليلا إلى المعسكر الإعدادي للخضر والذي شهد بعض التوتر خاصة وأن سبق الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد الجزائري لكرة القدم وقال بأن ذلك شوش على تركيز اللاعبين خلال فترة التحضيرات ما جعل الناخب الوطني جمال بلماضي يطلب منهم التركيز فقط على المباريات ونسيان ما يحدث على مستوى الفاف، رسالة فهمها زملاءه جيدا.

وأنهى كلامه: " التغيير الجديد على مستوى الفاف لا يهمنا كثيرا نحن اللاعبين، لأننا فقط اهتمامنا منصب على المباريات والميدان، لكن نتمنى من الرئيس الجديد تقديم الأفضل كما نشكر الرئيس الذي غادر".

بونجاح: إن لم يتوّج رياض فهذا ظلم..

بغداد بونجاح أشاد بنجم مانشستر سيتي رياض محرز الذي سيخوض الأسبوع القادم نهائي دوري الأبطال ضد تشلسي مضيفا:" رياض لاعب من الطراز العالي، لاعب موهبة يعد ثالث أفضل لاعب بعد كريستيانو وميسي، حقيقة أن لم يتوّج بالكرة الذهبية هذا الموسم أعتبر ذلك ظلما لأنه ببساطة يستحق ذلك، أنا مشجع عاشق لريال مدريد وأتمنى رؤية محرز بقميص الميرنغي".