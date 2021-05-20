نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) صورا التقطها المسبار المريخي Zhurong أثناء عملية هبوط أول رحلة استكشاف للكوكب الأحمر في البلاد، وهي مهمة المركبة الفضائية Tianwen-1.

ونشرت ذات الإدارة صورتين التقطتهما المسبار، تظهران هبوطا ناجحا على الكوكب الأحمر. وتُظهر الصور انتشار منصة الهبوط، ومنحدر مغادرة العربة الجوالة، والجناح الشمسي والهوائي، وآليات أخرى. وتجري العربة الجوالة استعدادات قبل مغادرة منصة الهبوط وبدء مهمتها.

وكان المسبار يدور حول الكوكب الأحمر على متن Tianwen-1 منذ فيفري، وهبط لأول مرة في 14 ماي. وكانت المركبة الفضائية Tianwen-1 تلتقط الصور وتوفر معلومات لتقييم ما إذا كانت ظروف الهبوط آمنة. وهبط Zhurong في حوض التصادم الكبير نفسه، حيث هبطت Viking 2 التابعة لناسا في عام 1976.

ويبلغ طول المسيار المريخي Zhurong حوالي 1.8 متر، ويزن 240 كيلوغراما، وهو أصغر بكثير من المركبة الفضائية "بيرسيفيرانس" و"كوريوسيتي" التابعة لناسا.

ويعد مشروع Tianwen-1 أول مهمة بين الكواكب منفردة في الصين، بعد فشل مشروع التعاون مع روسيا في عام 2011 في الخروج من مدار الأرض.