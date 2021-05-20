أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الخميس، عن تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد، لمدة شهر كامل.

وقال بيان الوزارة الأولى، إن تطبق تدابير الحجر الصحي ابتداءً من يوم السبت 22 ماي 2021 .

وأشارت الوزارة إلى أن إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي يطبق من الساعة منتصف الليل (00:00) إلى غاية الساعة الرابعة (04:00) صباحا، على الولايات التسعة عشر (19) الآتية: أدرار، الأغواط، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، الـمسيلة، ورڤلة، وهران، بومرداس، الوادي، تيبازة وتڤرت.

وأضاف البيان أن إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي لا يخص الولايات التسعة والثلاثين (39) الآتية: الشلف، أم البواقي، بسكرة، بشار، البويرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، عنابة، ڤالـمة، الـمدية، مستغانم، معسكر، البيض، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين ڤزام، جانت، الـمغير والـمنيعة.