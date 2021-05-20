دعا علماء الجزائر وأئمة مساجدها وزواياها وسائر الدّعاة والمصلحين إلى "نصرة الشعب الفلسطيني المجاهد وذلك بتقديم سائر أنواع الدّعم والتأييد المادي والمعنوي للمقاومة الباسلة الّتي شّرفت الأمة الإسلامية قاطبة".

وصادق على "بيان علماء وأئمة ودعاة الجزائر حول العدوان على الشعب الفلسطيني"، مساء أمس، في مرحلته الأولى، حوالي 105 من علماء وأئمة ودعاة وأساتذة الجامعات الجزائرية وغيرهم، أبرزهم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ عبد الرزّاق قسوم.

وأشار بيان علماء الجزائر، تلقت "الخبر" نسخة منه، إلى "ثبات الشعب الفلسطيني أمام العدوان الصهيوني"، موضّحًا أنهم "لا يدافعون عن أنفسهم فحسب، بل يردّون العدوان عن الأمة العربية والإسلامية برمّتها ويدفعون ثمن مقاومتهم لمشروع تهويد القدس بدمائهم ودماء أبنائهم".

وشدّد البيان على ضرورة نصرة إخواننا الفلسطينيين بمختلف أنواع الدّعم، من السياسي إلى الجهاد بالمال والدّعم الإغاثي المستعجل إلى النصرة الإعلامية والدّعوية إلى الدعم الأكاديمي المعرفي إلى دعم المنظمات الدولية الإسلامية وغير الإسلامية.

وأكّد علماء الجزائر على أنهّ من "الواجب الشّرعي على حكومات الدول الإسلامية سحب اعترافها بالكيان الغاصب، وسحب سفاراتها، والكفّ النهائي عن أيّ نوع من أنواع العلاقات مع هذا الكيان مهما كانت حدوده الجغرافية المزعومة"، مؤكّدين أنّ "كلّ شبر من فلسطين هو أرض خالصة للمسلمين"، وشدّدوا على أنّ "التّنازل عنها خيانة لأمانة الإسلام ونقض لعهد الخلفاء والمجاهدين الّذين فتحوا هذه الأرض، واستردّوها بالتضحيات الجسام".

تجدر الإشارة إلى أنّه تمّ نشر استمارة التّوقيع على بيان علماء وأئمة ودعاة الجزائر حول العدوان على الشعب الفلسطيني، لمن يرغب في التّوقيع عليه، على هذا الرابط:



https://sites.google.com/view/algeriaforpalestine