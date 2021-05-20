ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي إلى 230 شهيدا، ودمار مهول في البنايات السكنية، والبنى التحتية، والمساجد، والكنائس، والمراكز الصحية.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، أن حصيلة الشهداء ارتفعت حتى اللحظة إلى 230 شهيدا، من بينهم 65 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا، إضافة إلى 1710 إصابات بجروح مختلفة.

ويتواصل العدوان الصهيوني من الجو والبحر والبر على كل مدن ومخيمات قطاع غزة، مستهدفا المنازل والشقق السكنية والطرق الرئيسية والمنشآت والمصانع وكل مقومات الحياة في غزة.