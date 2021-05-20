أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس، بتساقط مطار رعدية وزوابع رملية وحرارة شديدة تتعدى الأربعين درجة بأربع ولايات في جنوب البلاد. وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة أن أمطارا رعدية وزوابع رملية وحرارة شديدة ستميز اليوم الطقس بولايات تمنراست وعين ڤزام وبرج باجي مختار وأدرار.

وأضاف ذات المصدر أن كمية الأمطار المتوقعة طوال صلاحية هذه النشرية التي تمتد من الساعة الثالثة من زوال اليوم إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الجمعة ستتعدى 20 ملم محليا، أما درجات الحرارة المتوقعة أيضا ببعض هذه المناطق فتتعدى هي الأخرى الـ 42 درجة مئوية.