تم اليوم الأربعاء، تحديد قائمة بالمواد والأدوية المعنية بالمرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للأدوية المؤثرة عقليا، وذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد بمقر وزارته، حسبما أفاد به بيان للوزارة.



وحسب البيان، فقد سمح هذا الاجتماع بتسجيل مجموعة من الأدوية في هذه القائمة لاسيما أدوية LINE،TRAMADOL،TRIHEXYPHENIDYL .



وسيتم تجسيد هذه القائمة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية والوزير المكلف بالصحة.



و يأتي هذا الاجتماع بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 21-196 المتمم والمعدل للمرسوم التنفيذي رقم 19-379 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، خاصة المادة 16 منه التي تنص على تحديد قائمة تلك المواد والأدوية التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها،يضيف البيان.



و أوضح نفس المصدر انه يجب تحرير القائمة ضمن وصفة في 3 نسخ ذات الوان مختلفة (ابيض واصفر ووردي).



وتم خلال الاجتماع التذكير بان المرسوم التنفيذي الجديد يرمي إلى تحسين عملية المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا دون المساس بإمكانية الحصول عليها في إطار العلاج الطبي، يضيف ذات البيان.



