انطلقت اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، عملية تحضير مواضيع امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2021، ميزها دخول الطاقم المشرف على اعداد هذه المواضيع الحجر الكلي لما يقارب 38 يوما في ظل "اجراءات أمنية وصحية صارمة".

وأشار وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، في زيارة قادته إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة (الجزائر العاصمة) إلى أنه في إطار تحضير مواضيع البكالوريا لدورة 2021، سيدخل الطاقم المشرف على إعداد وطبع هذه المواضيع والمتكون من مفتشي التربية الوطنية إطارات وموظفي وعمال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الحجر الكلي لما يقارب 38 يوما، معتبرا اشرافه على هذا "الحدث الهام"، "تقدير للجهود المقدمة من طرف هذا الطاقم".

واعتبر واجعوط هذه "المهمة، جد حساسة" لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية، التي فرضها الوضع الصحي، مشيرا إلى أن هذه المهمة تعتبر أيضا " تضحية لخدمة المدرسة الجزائرية والمترشحين لهذه الامتحانات المدرسية "، كما أنها "واجب وطني--يضيف الوزير-- لضمان مصداقية هذه الامتحانات".

وشدد الوزير، في سياق ذي صلة أن "ضمان مصداقية هذه الامتحانات هو محل اهتمام كبير من طرف السلطات العمومية" مشيرا إلى أن " التحضير لها استدعى بذل جهود جبارة منذ بداية السنة الدراسية".

وبالمناسبة، طمأن الوزير الطلبة المقبلين على اجتياز البكالوريا وكذا وأوليائهم، بأن مواضيع الامتحانات ستكون حول الدروس التي تلقاها التلاميذ "حضوريا" مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الصحية، لضمان سلامة صحة المترشحين وجميع المؤطرين والمشرفين على العملية.

كما أكد أن " الدولة وفرت كل المستلزمات التي ستضمن نجاح جميع العمليات التحضيرية وسير الامتحانات في الظروف المريحة والملائمة".