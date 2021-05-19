كشف فريق من الباحثين من معهد مينزيس الصحي الأسترالي في كوينزلاند بجامعة غريفيث ومن مركز مدينة الأمل الطبي الوطني، وهو مركز أبحاث وعلاج للسرطان والسكري والأمراض الأخرى التي تهدد الحياة في الولايات المتحدة، إنهم نجحوا في تطوير "علاج تجريبي مضاد للفيروسات يعمل بشكل مباشر لعلاج كوفيد".



وقال الفريق إن استخدام "الجسيمات النانوية الخفية" يساعد في تقليل الحمل الفيروسي للمرض الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم لأكثر من عام في رئتي القوارض.



وأوضح الفريق أن النتائج يمكن أن تساعد في علاج المرضى المصابين في "الأماكن منخفضة الموارد" وأن الإنتاج الضخم سيكون "فعال التكلفة نسبيا".



لكن العلماء قالوا إنه لم يتم إجراء أي تجارب بشرية ولا يتوقعون إطلاقها لمدة عامين.



وقال العلماء إنهم واثقون من أن "الخلايا الطبيعية لم تتضرر تماما بهذا العلاج". ويأملون في أن يكون جاهزا للتشغيل بحلول عام 2023.