كشف المتحدث باسم الاحتلال الصهيوني أن حماس والجهاد الإسلامي أطلقا ما يقارب 4000 صاروخ باتجاه الكيان من غزة.



ويتواصل العدوان الصهيوني على غزة منذ العاشر من ماي الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أبلغ نتنياهو، في مكالمة هاتفية اليوم الاربعاء، إنه يتوقع من تل ابيب تخفيف هجومها العسكري على قطاع غزة اليوم الأربعاء، حسب ما أعلن البيت الأبيض.



ورد رئيس وزراء الكيان المحتل على طلب الرئيس الأمريكي قائلاً بأنه، "مُصِر على مواصلة العملية العسكرية في غزة حتى تحقيق هدفها".



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 219 شهيدًا، بينهم 63 طفلاً، و36 سيدة، و16 مسناً، و1530 مصابًا بجروح مختلفة.