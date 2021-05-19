أعلنت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية تيبازة فقدان الاتصال مع سفينة على متنها ثلاثة بحارة.

وجاء في بيان للمديرية على صفحتها الرسمية في الفايسبوك "حسب بلاغ تلقته مصالح حراس السواحل فإن السفينة المسماة 'الرايس جيلالي' من نوع مهني صغير كانت غادرت الميناء أمس الثلاثاء على الساعة 15 مساءا في عملية صيد ولم يظهر عليها أي خبر".

وأضافت المديرية أن مصالح حراس السواحل باشرت عملية بحث واسعة للبحث عن السفينة، مضيفة أن بعض التصريحات غير المؤكدة تحدثت عن مشاهدة السفينة قبالة مدينة عين تاڤورايت على الساعة الثالثة صباحاً من نهار اليوم.

وتم إنشاء خلية على مستوى مديرية الصيد البحري للمتابعة والتي تنسق مع المصالح ذات الصلة ورفع تقارير فورية للوزير الذي يتابع العملية بصورة مستمر، على أمل العثور على السفينة وطاقمها المتكون من 3 أفراد سالماً.