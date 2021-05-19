قضت محكمة شلغوم العيد، مساء اليوم الأربعاء، بعامين حبسا نافذا في حق لاعبين إثنين من دفاع تاجنانت، بتهمة الاعتداء الجسدي على حكم مباراة، مع الاعتداء الجسدي أيضا على أعوان حفظ النظام الذين تدخلوا لحماية الحكم، مع إيداع اللاعبين الحبس، وهذا بعد استدعاء المتهمين لإجراءات المثول الفوري للمحاكمة.

وحسب مصادر "الخبر" فإن الأحداث تعود إلى مباراة دفاع تاجنانت أمام جمعية الخروب التي لعبت في الفاتح ماي بملعب لهوى اسماعيل، والتي شهدت أحداث عنف.