أعلن الكيان الصهيوني فتح الملاجئ في حيفا وعكا وعدد من مدن الجبهة الشمالية، بعد إطلاق 4 صواريخ من منطقة الجنوب اللبنانية في وقت سابق اليوم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "بعد إطلاق أربعة صواريخ من لبنان باتجاه الجليل والكريوت (حيفا)، أعلنت عدد من السلطات في الشمال عن فتح الملاجئ العامة، بما في ذلك في حيفا وكريات موتسكين وكريات بياليك وعكا وريشاسم".

وذكرت الصحيفة أن "القصف من قطاع غزة على المستوطنات الجنوبية مستمر".

وكان المتحدث باسم الجيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أعلن أنه تم إطلاق 4 صواريخ من داخل لبنان باتجاه الكيان الغاصب، حيث اعترضت الدفاعات الجوية صاروخا واحدا بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة واثنين في البحر.