سجلت 203 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 137 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم الأربعاء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 125.896، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 87.746 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.395 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 19 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 21 ولاية لم تسجل بها خلال الـ24 ساعة الماضية أي حالة جديدة و20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 7 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.