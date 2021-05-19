بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رسالة تهنئة إلى الطلبة الجزائريين بمناسبة يوم الطالب.

وجاء في نص الرسالة "في هذا اليوم الخالد، يوم أن هَبَّ الطلبة للانخراط في الكفاح المسَّلح، والالتحاق ببواسل جيش التحرير الوطني في 19 ماي 1956، وهو يخوض، مُؤازَرًا بالشَّعب الجزائري، كفاحَه المرير لاستعادة الاستقلال ... أتوجه، ونحن نستحضر ذلك الحدث التاريخي من أحداث ثورة التحرير المجيدة، إلى الشعب الجزائري كافة .. وإلى بناتنا وأبنائنا الطلبة خاصة، بأخلص التهاني".

وأضاف الرئيس تبون "بهذه المناسبة المجيدة، أتمنى لبناتي وأبنائي الطلبة النجاح والتألق على درب التحصيل المعرفي والعلمي، لِحَمْل أمانة الشهداء والمُضي، بِتَجَنّدِكُم وكفاءاتكم وقدراتكم، نحو المزيد من التقدم والرفاه لجزائرنا الغالية وشعبنا الكريم".