هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، أعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا الأربعة الذين أقرّت جامعة ستانفورد المرموقة في كاليفورنيا أنهم من بين أفضل 2 بالمائة من العلماء في العالم.

وأوضحت السفارة عبر منشور في صفحتها الرسمية في "الفابسبوك"، أن التصنيف شمل العشرات من العلماء الجزائريين الآخرين أيضًا، واستند إلى مدى ذكر أبحاثهم من قبل علماء آخرين في المنشورات الأكاديمية.

وحسب منشور السفارة، فإن العلماء هم وليد حمداوي، أستاذ بقسم هندسة العمليات في باجي مختار -جامعة عنابة.

وحورية التريكي من أم الطبول (ولاية الطارف) أستاذة بقسم الفيزياء في جامعة باجي مختار عنابة، عز الدين بوسكسو (في الصورة)، من القبة، فيزيائي-كيميائي في المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) في تولوز، فرنسا، عادل بلوشاني، من الجزائر العاصمة، باحث في قسم الهندسة الكهربائية في المدرسة الوطنية للتقنيات.