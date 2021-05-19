مبيض الكلور عنصر أساسي في معظم غرف الغسيل ببيوتنا، نستخدمه لتبييض الملابس وتطهيرها وإزالة البقع والروائح الكريهة أيضًا، ومع ذلك، فسقوط قطرة منه على إحدى قطع ملابسك تاركة هذه البقعة البيضاء العنيدة قد يصيبك بالانزعاج، ومن ثم تفقدين الأمل في إصلاحها وارتدائها ثانية، فبقع الكلور من أكثر البقع صعوبة في إزالتها.

كيفية إزالة بقع الكلور من القماش:

هناك مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من بقع الكلور على ملابسك:

ثيوسلفات الصوديوم: استخدمي مكون ثيوسلفات الصوديوم، الذي يمكنك إحضاره من محلات العطارة أو المنظفات، فقط أضيفي ملعقة منه إلى كوب من الماء البارد وقلبيه جيدًا ثم ضعي الخليط على البقعة البيضاء التي كوّنها الكلور، واتركيها نصف ساعة حتى تمتص قطعة القماش المحلول. اغسلي البقعة بالماء جيدًا، للتخلص من أثر الخليط السابق ذكره، لكن انتبهي عند استخدام مكون ثيوسلفات الصوديوم، لأنه قد يتسبب في تهيج العين والجلد والرئتين.

ألوان الأكريليك:

يمكنك استخدام الألوان المعروفة باسم ألوان الأكريليك التي يمكنك شراؤها من إحدى المكتبات، فهي مُعدة خصيصًا لتلوين البقع، فقط اختاري درجة اللون المناسبة لملابسك ولوّني البقعة التي تركها الكلور وستحصلين على النتيجة المطلوبة. الرسومات أو التطريز:

يمكنك التخلص من بقعة الكلور بحيلة سريعة، بإلصاق رسمة على منطقة البقعة أو تطريز هذه المنطقة بشكل جمالي مميز، وهكذا يمكنك الاستفادة بها وارتداءها مرة أخرى.

الخل:

يحتوي الخل الأبيض على حمض الخليك الذي يساعد على التخلص من بقع الكلور، ضعي قليلًا منه على البقعة ثم اشطفيها جيدًا بالماء ولاحظي الفرق بنفسك.

حل لبقع الكلور على الملابس السوداء

يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للكلور إلى بقع صفراء أو بيضاء على الملابس، والتخلص من هذه البقع ليس دائمًا بسيطًا، ومع ذلك، فإن بعض الطرق تستحق المحاولة، يمكنك حال عدم زوال بقعة الكلور الموجودة بقطعة الملابس، خاصة السوداء، استخدام ما يلي:

مزيل ألوان الملابس لبقع الكلور: يعمل على جعل قطعة القماش كلها تأخذ لونًا واحدًا، وهكذا يمكنك الاستفادة من قطعة الملابس الخاصة بكِ بدلًا من التخلص منها.

خل لبقع الكلور: الخل الأبيض يعمل بشكل جيد، ضعي قطعة قماش مبللة بالخل على البقعة حتى تشبع البقعة بالكامل وحولها، ثم اشطفي الجزء المبلل بالخل بالماء بعد فترة، وكرري العملية.