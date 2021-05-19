وصل ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الحارس الدولي السابق سمير حجاوي إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين بعد أن وافته المنية بأحد المستشفيات بفرنسا. والحارس الأسبق لوفاق سطيف كان قد سافر إلى فرنسا من أجل إجراء عملية جراحية مستعجلة بسبب مرض عضال.

وكان في استقبال جثمان الفقيد على أرضية المطار كل من وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، رئيس الرابطة المحترفة لكرة عبد الكريم مدوار، وكاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري وبعض أفراد عائلة المرحوم.

وقال وزير الشباب والرياضية في تصريحات لوسائل الإعلام:" تلقينا ببالغ الحزن والأسى وفاة الحارس سمير حجاوي، واحد من أبناء الجزائر البررة، تاركا وراءه سجلا حافلا ضمن البطولات والتتويجات، لا يسعني إلا أن أتقدم إلى ذويه الأكارم بأصدق عبارات المواساة وأن يعوّضهم عن فراقه بالأجر العظيم والخير الوفير".

من جهته قال رئيس الرابطة المحترفة لكرة الكريم مدوار: "ما عسانا القول سوى أن الساحة الكروية فقدت واحد من خيرة الرياضيين، حجاوي كان يمتاز بحسن الأخلاق ويعد قدوة للاعبين، أتذكر أنه عندما كنت رئيسا لفريق أولمبي الشلف قضى أربع سنوات دون أي مشكل، ولم يصدر منه أي شيء سلبي، ومن بعدها التحق بالمنتخب الوطني، اليوم كان واجبا علينا الحضور لاستقبال جثمانه.. رحمة الله عليه".

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى غدا بمسقط رأسه بمقبرة سيدي السنوني بولاية تلمسان بعد صلاة الظهر.