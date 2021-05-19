تمكن أفراد الدرك الوطني، بسطيف من تحرير فتاتين تنحدران من ولاية قسنطينة، وتوقيف ستة أفراد ينحدرون كلهم من منطقة بابور شمال ولاية سطيف، أين قاموا ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بالاعتداء على مجموعة من الوافدين إلى منطقة بابور بغرض الاستجمام، منهم فتاتين ورجلين، أين قام أفراد العصابة بتقييد الرجلين وثقب إطارات السيارة قبل أن يقوموا باختطاف الفتاتين نحو غابات بابور.

وفي هذا الشأن، تلقت مصالح الأمن اتصالا يفيد بالوقائع، حيث تمكنت في ظرف وجيز من تحرير الضحيتين والقبض على المتهمين وتقديم أفراد العصابة إلى المصالح القضائية.