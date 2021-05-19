افرجت وزارة التربية، عن الامتحان المهني على أساس الاختبارات الكتابية، لترقية مستخدمي 22 رتبة في سلك الادارة، حيث خصصت آلاف المناصب للانتقال من رتب مديري الأطوار التعليمية الثلاثة، وكذا مختلف الاسلاك التعليمية الآيلة للزوال، ومن المقرر إجراء هذه المسابقة الداخلية منتصف شهر جويلية المقبل، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الامتحانات الوطنية.

كشف مصدر مسؤول من وزارة التربية، عن حالة استنفار على مستوى مديريات التربية عبر الوطن، تحسبا لإجراء الامتحان المهني الثاني للترقية بعنوان 2021، بعد الأول الذي تم إجراءه في مارس الماضي لفائدة خمس رتب من سلك التفتيش أساسا، حيث تم الإعلان عن نتائجه مؤخرا. ومن المقرر تنظيم الامتحان حسب ذات المصدر، منتصف جويليه المقبل، وهي مسابقة داخلية سنوية، تعكف مصالح الوصاية على إجرائها لسد الشغور في مختلف الرتب الإدارية، خاصة الآيلة للزوال، غير أن استمرار تفشي كورونا تسبب الموسم الماضي في تأجيلها وعدم تنظيمها مثلما كان مقررا

. وقال مصدر "الخبر"، بأنه تم تخصيص آلاف المناصب، موزعة على الأطوار التعليمية الثلاثة وفي كل الولايات، حيث تم الانتهاء من ضبط المناصب المالية الموجهة للامتحان المهني، تخص أساسا رتب مشرف تربية، ومستشار توجيه، ومقتصد ونائب مقتصد ومقتصد رئيسي إضافة إلى مديري الأطوار التعليمية والنظار ومستشار التربية وكذا ملحق وملحق رئيسي بالمخبر.

وحددت مصالح الوزير واجعوط، شروط المشاركة في الامتحان المهني، حيث يشترط في الراغبين للترشح لرتبة مقتصد، حيازة شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة في العلوم القانونية والإدارية، أو العلوم الاقتصادية، أو العلوم المالية، أو العلوم التجارية، أوعلوم التسيير والمحاسبة، فيما يستطيع أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم النفس، الترشح لرتبة مشرف التربية، في حين يترشح لرتبة مستشار توجيه المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في علوم التربية، أو علم النفس، أو علم الاجتماع.

و فيما يتعلق برتبة نائب، يجب على الراغبين في الترشح إليها، اتمام أربعة سداسيات كاملة على الأقل من التعليم العالي في العلوم القانونية والإدارية، أو العلوم الاقتصادية، أو العلوم المالية، أو العلوم التجارية، أو علوم التسيير والمحاسبة، أما المترشحون لرتبة ملحق رئيسي بالمخبر فهم من الحاصلين على شهادة تقنى سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في البيولوجيا، أو تقني سامي أو شهادة الدراسات الجامعية في البيوكيمياء، أو تقني سامي أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الكيمياء، أو تقني سامي أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإلكترونيك، أو تقني سامي أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإلكتروتقنى، أو أيضا تقني سامي أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الكهرباء، وأخيرا شهادة تقنى سامي في الميكانيك والإلكتروميكانيك.

أما رتبة ملحق بالمخبر، فتعني الحاصلون على شهادة تقني في البيولوجيا، أو البيوكيمياء، أو الكيمياء، أو الإلكترونيك، أو الإلكتروتقني، أو الكهرباء، أو الميكانيك والإلكتروميكانيك. معلوم أن نجاح الموظفين المنتمين للرتب الآيلة للزوال وهم المساعدون الرئيسيون للتربية، والمساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية، إضافة إلى ملحقي المخبر، وأستاذ تعليم ثانوي ومعلم مدرسة ابتدائية، سيتم آليا عن طريق التحويل التلقائي لمناصبهم، على اعتبار أن العملية لا تتطلب توفر مناصب جديدة، وكل مترشح يعد ناجحا.