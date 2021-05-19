أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، أنه لا يمكن لأي دولة ابتزاز الاتحاد الأوروبي بقضية المهاجرين، وذلك بعد وصول آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة قادمين من المغرب.

وقال شيناس لإذاعة إسبانيا الرسمية: "أوروبا لن تخاف من أي جهة فيما يتعلق بمسألة الهجرة... لقد شهدنا في الأشهر الأخيرة محاولات من جانب دول لاستخدام الهجرة كورقة وسنقوم بتقديم توضيحات أنه لا يمكن لأحد ابتزاز الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "نحن أقوياء لدرجة أننا لا نستطيع أن نكون ضحايا لهذه التكتيكات غير المقبولة في أوروبا اليوم".

وشدد نائب رئيس المفوضية الأوروبية: "على أن حدود سبتة هي حدود أوروبية وأن ما يحدث ليس مشكلة إسبانيا فقط بل مشكلة لجميع الأوروبيين".

وقال شيناس إنه من الضروري أن يتوصل الأعضاء الـ 27 بالفعل إلى اتفاق أوروبي كبير بشأن الهجرة للتحدث بصوت واحد عند حدوث هذا النوع من الأزمات. ف

ي غضون ذلك، اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون أن تدفّق نحو ستة آلاف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني أمرا "مقلقا"، داعية المغرب إلى احترام حدود إسبانيا لأنها حدود الاتحاد الأوروبي.