قال وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على جميع أفراد الأسرة التربوية التحلي بروح المسؤولية من مفتشين وأساتذة ونقابات.

وأوضح واجعوط، في تصريح على هامش إحياء اليوم الوطني للطالب، بخصوص الإضراب الذي تلوح به النقابات الوطنية، قبل نهاية السنة الدراسية، أن تكون اللقاءات الدورية توضيحا للرؤى وبحثا عن الحلول خدمة للمدرسة.

وطمأن المترشحين حول مواضيع امتحانات نهاية الأطوار الثلاثة، التي قال إنها ستكون بناء على ما تم تدريسه حضوريا، مؤكدا توجيهه تعليمات صارمة للمفتشين الذين يحضرون مواضيع الامتحانات.