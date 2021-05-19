قررت اللجنة المنظمة، لمنافسات السيدات على مستوى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية للفئة ذاتها والمقررة بالمغرب في 2022.

ونقلا عن الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فإن قرار التأجيل الذي تزامن كذلك مع تأجيل تصفيات مونديال قطر 2022 جاء بسبب حالة بعض الملاعب في إفريقيا والقيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وحسب نفس المصدر فإن مواجهات الدور الأول ستلعب بتاريخ 18 أكتوبر من العام الجاري، أما مواجهات الدور الثاني ستكون مع تواريخ الفيفا والمبرمجة في 23 فيفري 2022.

للتذكير فإن المنتخب الوطني، سيواجه السودان ذهابا بالجزائر، وفي حالة التأهل سيواجه الفائز في المواجهة المزدوجة موزمبيق -جنوب إفريقيا.