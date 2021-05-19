أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، إن الإجراءات الأمنية متواصلة، بخصوص حادثة الأستاذات اللواتي تعرضن للاعتداء من قبل أشخاص مجهولين بمنزلهن الوظيفي ببرج باجي مختار.

وقال الوزير في تصريح على هامش إحياء اليوم الوطني للطالب اليوم، الإجراءات الأمنية متواصلة، لضمان حماية الأساتذة من كل أشكال العنف والاعتداءات.

وأشار واجعوط، إلى أن الوزارة تعمل للحفاظ على مكانة الأستاذ المتميزة لأنه رمز العلم ومكوّن إطارات الغد، متمنيا الشفاء العاجل للأستاذات اللائي تعرضن للاعتداء ببرج باجي مختار.