أعلنت "سرايا القدس"، اليوم الأربعاء، قصف موقع "مارس" الجديد بشرقي خان يونس، وموقعي "نير عوز" و"صوفا"، بقذائف الهاون الثقيلة.

كما أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن "قصف مواقع ومغتصبات تجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية".

هذا وأفادت "سرايا القدس" بأنه "تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع "نير عوز" بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون".

في حين أكدت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قصفها مستوطنة نير عوز وموقع "أبو مطيبق" العسكري وتحشدا للجنود، شرق المحافظة الوسطى، بقذائف الهاون.

في الجهة المقابلة، أفادت هيئة البث الصهيوني "كان" بأنه "تم رصد 7 قذائف فلسطينية سقطت داخل بلدة في أشكول"، لافتة إلى "وقوع أضرار بالمنازل". كما كشف جيش المحتل عن هجوم صاروخي جديد على مدينتي عسقلان و"كرم أبو سالم".