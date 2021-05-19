كشفت مجلة فوربس في تصنيفها السنوي لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2021، وكان من ضمنها شركة جزائرية وحيدة.

وحلت مجموعة "سيفيتال" لمالكها الملياردير يسعد ربراب والتي أسسها عام 1971، المرتبة 32 من أصل 100 كأقوى شركة عائلية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت فوربس إن مجموعة ربراب من أوائل الشركات الجزائرية الخاصة وأكبرها.

يذكر أن سيفيتال شركة صناعات غذائية جزائرية خاصة مختصة في صناعة الزيوت والمواد الدسمة وتكرير السكر أنشأت سنة 1998.

تقوم بتسويق منتجاتها في كل من الجزائر، تونس، روسيا، فرنسا، سويسرا، مالي، أوكرانيا، وتمتلك المجموعة 28 شركة أخرى.

تنشط في مجالات مختلفة أبرزها معالجة الأغذية والتوزيع بالجملة، إلى الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والحديد والصلب والسيارات، بالإضافة إلى الإعلام. وتقدر إيراداتها بأربع مليارات دولار.

وقالت المجلة إن التصنيف اعتمد على عدد من المعايير، أهمها حجم الاستثمارات، عدد الموظفين، ومدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات وامتدادها الجغرافي.