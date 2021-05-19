حسم حارس اتحاد الجزائر، ألكسيس ڤندوز في أمر بقائه أو مغادرته للنادي، وقال الأخير في تصريحات للصفحة الرسمية لنادي: " سوسطارة" على الفايسبوك: " في الوقت الراهن أعمل بجّد وأتدرب بشكل مكثف مع فريقي، لست على دراية بما يقال هنا وهناك فيما تعلق بالعروض أو المغادرة، حالي أنا هنا من أجل تشريف العقد، ولا نعلم ماذا يوجد في المستقبل، المهم أنا باق ضمن صفوف النادي".

وعرف ڤندوز بداية صعبة مع اتحاد الجزائر هذا الموسم بسبب عدم تأقلمه مع أجواء البطولة المحلية حسبما أكده مدرب الحرّاس فريد بلملاط في وقت سابق.