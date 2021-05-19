نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 18 ماي 2021 عدة عمليات عسكرية. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أنه تم تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه ببلدية دراﭪ، ولاية المدية، ويتعلق الأمر بالمسمى "بورصاص عقبة " الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، تاجري (02) مخدرات وضبطت (08) قناطير و(56.41) كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب، في حين أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (19) تاجر مخدرات وحجزت (24487) قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وإن أمناس، (147) شخصا وحجزت (18) مركبة و(165) مولدا كهربائيا و(151) مطرقة ضغط و (07) أجهزة كشف عن المعادن ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (920) كيس من خليط خام الذهب والحجارة، بينما تم توقيف (03) أشخاص وضبط (18) بندقية صيد خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من تبسة وباتنة.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (14699) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف وبرج باجي مختار. في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (97) شخصا من بينهم أربعة (04) مهاجرين من جنسية مغربية، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان والشلف والجزائر والطارف، فيما تم توقيف (42) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من النعامة وتلمسان وبشار.